На Львівщині новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус, у Львові вступили в дію нові карантинні обмеження, через порушення карантину в місті закрили дев'ять закладів. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 30 жовтня.

+886

Станом на 30 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 85 523 (+886 за попередню добу).

На Львівщині новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус

За минулу добу на Львівщині виявили 1880 нових хворих на ковід. Це найвищий показник за весь час пандемії.

У Львові вступили в дію нові карантинні обмеження

Фактично відтепер невакциновані мешканці не зможуть відвідувати непродовольчі магазини, ТРЦ, а також в ресторани без негативного ковід-тесту.

Як можна їсти той гарбуз?

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У Львові закрили дев'ять закладів через порушення карантину

Від сьогодні Львів – у червоній карантинній зоні. Закриті заклади не дотримувались карантинних обмежень.

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