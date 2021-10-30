На Львівщині новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус
У ковідних лікарнях Львова та області перебуває понад 3200 хворих
За минулу добу на Львівщині зафіксували 1880 нових хворих на коронавірусну інфекцію, серед яких 886 львів’ян. Стільки хворих в області не фіксували за весь час пандемії. Але пік захворюваності, як твердять лікарі, ще попереду.
За кількістю нових випадків Львівщина опинилася на третьому місці в Україні, поступившись лише Дніпропетровській (2280 хворих) та Одеській (1973) областям.
На Львівщині рівень захворюваності на коронавірус вже значно перевищує весняні показники, коли щодоби фіксували понад тисячу хворих. Найбільше хворих тоді було у квітні 2021 року – за добу захворіло 1668 мешканців області. Це був найвищий показник за всю пандемію.
Восени цього року найбільше хворих в області було виявлено 22 жовтня, коли ковід лабораторно підтвердили у 1754 мешканців області. 30 жовтня Львівщина побила і цей антирекорд, маємо вже 1880 хворих.
Учора до ковідних лікарень Львова і області госпіталізували 350 хворих. Станом на ранок, 30 жовтня, на стаціонарному лікуванні перебуває 3231 пацієнт, з них вакцинованих – 290 ( в т. ч двома дозами – 156). За минулу добу помер 21 хворий.
У реанімації перебуває 209 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 95.
Нагадаємо, від 30 жовтня Львівська область перейла у червону карантинну зону. Це означає, що в регіоні почнуть діяти максимальні обмеження для невакцинованих мешканців. Окрім того, з 1 листопада учні львівських шкіл (1-11 класів) ідуть на дистанційне навчання на два тижні.