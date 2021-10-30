За минулу добу на Львівщині виявили 1880 нових хворих на ковід. Це найвищий показник за весь час пандемії

За минулу добу на Львівщині зафіксували 1880 нових хворих на коронавірусну інфекцію, серед яких 886 львів’ян. Стільки хворих в області не фіксували за весь час пандемії. Але пік захворюваності, як твердять лікарі, ще попереду.

За кількістю нових випадків Львівщина опинилася на третьому місці в Україні, поступившись лише Дніпропетровській (2280 хворих) та Одеській (1973) областям.

На Львівщині рівень захворюваності на коронавірус вже значно перевищує весняні показники, коли щодоби фіксували понад тисячу хворих. Найбільше хворих тоді було у квітні 2021 року – за добу захворіло 1668 мешканців області. Це був найвищий показник за всю пандемію.

Восени цього року найбільше хворих в області було виявлено 22 жовтня, коли ковід лабораторно підтвердили у 1754 мешканців області. 30 жовтня Львівщина побила і цей антирекорд, маємо вже 1880 хворих.

Учора до ковідних лікарень Львова і області госпіталізували 350 хворих. Станом на ранок, 30 жовтня, на стаціонарному лікуванні перебуває 3231 пацієнт, з них вакцинованих – 290 ( в т. ч двома дозами – 156). За минулу добу помер 21 хворий.

У реанімації перебуває 209 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 95.

Нагадаємо, від 30 жовтня Львівська область перейла у червону карантинну зону. Це означає, що в регіоні почнуть діяти максимальні обмеження для невакцинованих мешканців. Окрім того, з 1 листопада учні львівських шкіл (1-11 класів) ідуть на дистанційне навчання на два тижні.