Зі Львова планують запустити прямий авіарейс у Кувейт, У Раві-Руській водійка Volkswagen Passat збила насмерть пішохода. Головні новини Львова у огляді подій за понедліок, 3 січня.

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Станом на 3 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 830 (+58 за попередню добу).

Зі Львова планують запустити прямий авіарейс у Кувейт

Українська лоукост-компанія SkyUp отримала дозвіл на виконання прямого рейсу зі Львова в Кувейт.

Голубці. Три варіанти начинки без м’яса

Голубці є традиційною різдвяною стравою. На Святвечір вони мають бути пісними, тож пропонуємо три начинки без м'яса.

У Раві-Руській водійка Volkswagen Passat збила насмерть пішохода

Винуватиці аварії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.