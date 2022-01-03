Головні новини Львова за 3 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
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Зі Львова планують запустити прямий авіарейс у Кувейт, У Раві-Руській водійка Volkswagen Passat збила насмерть пішохода. Головні новини Львова у огляді подій за понедліок, 3 січня.
Станом на 3 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 830 (+58 за попередню добу).
Зі Львова планують запустити прямий авіарейс у Кувейт
Українська лоукост-компанія SkyUp отримала дозвіл на виконання прямого рейсу зі Львова в Кувейт.
Голубці. Три варіанти начинки без м’яса
Голубці є традиційною різдвяною стравою. На Святвечір вони мають бути пісними, тож пропонуємо три начинки без м'яса.
У Раві-Руській водійка Volkswagen Passat збила насмерть пішохода
Винуватиці аварії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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