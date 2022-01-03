У місті Рава-Руська 2 січня 36-річна жінка за кермом Volkswagen Passat збила пішохода, який помер від отриманих травм на місці аварії.

Як повідомила прес-служба поліції, аварія трапилася близько 18:15 на вулиці 1-го листопада у Раві-Руській.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 36-річна місцева мешканка, скоїла наїзд на пішохода віком 65 років, також жителя міста, який від отриманих травм помер на місці події», – йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Винуватиці аварії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.