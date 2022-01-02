Уночі в Рівному п’яний водій на автомобілі Audi збив пішохода та намагався втекти

У ніч із суботи на неділю у Рівному п’яний водій на автомобілі Audi на очах патрульних збив пішохода, а після ДТП намагався втекти. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вул. Соборній близько 3-ї години ночі. Пішохода доставили у лікарню, де через деякий час від отриманих травм він помер.

«Близько 02:45 екіпаж патрульної поліції на вул. Соборній побачив водія, який на великій швидкості їхав йому назустріч, а потім збив пішохода. Однак водій автомобіля не зупинився, а продовжив рух», – повідомили у поліції Рівненської області.

Фото поліції

Патрульні викликали на місце ДТП швидку та почали переслідувати втікача. Автомобіль Audi з механічними пошкодженнями виявили на вул. Дорошенка. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що 24-річний житель с. Бармаки керував автомобілем напідпитку. В його крові виявили 2,10 проміле алкоголю, що в понад 10 разів перевищує дозволену норму.

Пішохода доставили у лікарню. Проте медикам не вдалося його врятувати. При собі загиблий не мав жодних документів. Пізніше поліцейські встановили, що загиблий – військовослужбовець, який перебував у відпустці, 27-річний мешканець м. Костопіль Рівненської області.

24-річного водія Audi затримали за ст. 208 КПК України. Триває розслідування.

За інформацією ТСН, пішохід переходив дорогу в недозволеному місці, де його збив автомобіль Audi. Водій з місця ДТП утік. Коли його розшукали, він та пасажир Audi поводились агресивно.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела, чоловік має посвідчення помічника-консультанта депутата, який працює на громадських засадах. Щоправда, йдеться про обласного депутата попереднього скликання.