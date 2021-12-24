Надзвичайна ситуація трапилася на головній площі Чорткова

У Чорткові на Тернопільщині 34-річний п'яний водій кілька разів вдарив викруткою в руку поліцейському. Інцидент стався близько 21:00 четверга, 23 грудня, коли водія зупинили на пішохідній площі у Чорткові. Після зупинки чоловік відмовився виходити з авто і близько 20 хв сидів зачиненим. Коли ж він все-таки опустив вікно, то різко вдарив викруткою у руку патрульному. Водія одразу затримали, виявилося, що він перебував у нетверезому стані.

Про інцидент на головній площі Чорткова поліція Тернопільщини повідомила у п'ятницю, 24 грудня. Там уточнюють, що правоохоронці самі помітили авто порушника і вирішили його зупинити за проїзд пішохідною частиною міста. «Водій відмовився від спілкування та не захотів виходити з машини. Упродовж 20 хвилин правоохоронці вели перемовини з кермувальником, котрий перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік все ж відчинив вікно автівки та наніс три удари викруткою по руці інспектору», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Після цього поліцейські розпилили на чоловіка перцевий балончик, дістали його із авто та одягли наручники.

«34-річному мешканцю Чортківського району інкримінують ч. 1 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень). Окрім цього на чоловіка складено адміністративний протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння», – додають в поліції Тернопільщини.

Зловмисником виявився 34-річний житель села Мазурівка Чортківського району. Минулого року його вже притягували до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

За те, що сів за кермо напідпитку та без посвідчення водія, чоловікові загрожує штраф у розмірі 32 тис. грн та позбавлення права керувати автомобілем на три роки. А за опір поліцейському та поранення його викруткою за Кримінальним кодексом передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.