У разі доведення вини чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу за п'яне водіння

У селі Колодяжне біля Ковеля 32-річний п'яний водій Peugeot 207 в'їхав у відбійник. Поліцейські помітили автомобіль під час патрулювання дороги М-19. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, лише автомобіль отримав механічні ушкодження. У водія виявили ознаки сп'яніння, тест на драгері показав 1,28 проміле алкоголю, що в шість разів перевизщує норму. За п'яне водіння чоловікові загрожує штраф 17 тис. грн.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, аварія сталась близько 23:00 у середу, 22 грудня, в селі Колодяжне Ковельського району. Під час патрулювання дороги М-19 поліцейські помітили автомобіль Peugeot 207, який потрапив у ДТП.

«Патрульні встановили, що 32-річний водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожній відбійник. У керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану сп’яніння на місці ДТП. Результат — позитивний», – йдеться у повідомленні. Зокрема, драгер показав 1,28 проміле, що в шість разів перевищує норму.

В результаті ДТП водій не постраждав, механічні ушкодження отримав лише автомобіль. Патрульні склали на чоловіка адмінпротоколи за одразу декількома статтями КУпАП: ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ушкодження транспортного засобу), ч.2 ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг), ч.1 ст. 130 (керування у стані сп'яніння).

Зазначимо, що статті за п'яне водіння передбачає штраф 17 тис. грн.