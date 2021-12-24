Патрульні склали адмінпротокол за статтею 124 КУпАП, яка передбачає 850 грн штрафу

У Луцьку вночі сталась аварія за участі службового автомобіля патрульних. Поліцейські, які їхали на виклик, не впорались із керуванням та наїхали на припаркований легковик Renault Kadjar. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, механічні ушкодження отримали два автомобілі. На патрульних склали адмінпротокол за статтею 124, яка передбачає 850 грн штрафу.

Про аварію за участі автомобіля патрульних повідомив Інсайдер Медіа у п'ятницю, 24 грудня. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі патрульної поліції інформацію про цю ДТП підтвердили. Зазначається, що вона сталась близько 01:00 на вулиці Словацького у Луцьку.

«Патрульні, рухаючись на службовому автомобілі Isuzu на виклик «лежить невідома особа», не впорались з керуванням, не врахували дорожню обстановку та допустили наїзд на припаркований транспортний засіб Renault», – зазначила речниця патрульної поліції області Валентина Мельник.

У коментарі журналістам власниця автомобіля Renault Kadjar розповіла, що тієї ночі вона була в кафе, що неподалік від готелю «Україна». Коли вийшла із закладу, спершу побачила пошкоджений автомобіль патрульних, а тоді і своє авто, яке від удару відкинуло на тротуар.

Внаслідок аварії потерпілих не було. Втім, обидва автомобілі отримали механічні ушкодження. За фактом ДТП було складено адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Санкція статті передбачає 850 грн штрафу.