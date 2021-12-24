У момент аварії 28-річний водій Renault Kangoo був тверезий, повідомляють у поліції

У селищі Маневичі 28-річний водій Renault Kangoo наїхав на 15-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок аварії потерпілу доправили до Маневицької районної лікарні зі струсом мозку, закритою черепно-мозковою травмою та забоями колін. За даними поліції, водій був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у четвер, 23 грудня, близько 17:00 в селищі Маневичі. 28-річний житель Камінь-Каширського району, який був за кермом Renault Kangoo, збив дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Відомо, що потерпілій 15 років. Як уточнив у коментарі ZAXID.NET завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік, потерпілу доправили до Маневицької центральної районної лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, а також забоями правого і лівого коліна.

За інформацією поліції, водій був тверезий. Автомобіль слідчі вилучили. За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення ПЛР особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 8,5 тис. грн.