На Закарпатті п’яний водій на смерть збив 9-річного хлопчика
Ще одну дитину госпіталізували
П’яний водій наїхав на двох дітей у селі Серне на Закарпатті. В результаті аварії 9-річний хлопчик загинув, іншого 8-річного потерпілого госпіталізували.
Інцидент трапився ввечері 26 грудня, повідомляє поліція. Близько 20:00 їм надійшло повідомлення, що водій автомобіля збив двох дітей. На місце одразу прибули патрульні та слідчі.
Медики, які приїхали за викликом, констатували смерть 9-річного хлопчика. Іншого 8-річного хлопчика госпіталізували до лікарні – у нього закритий перелом тазобедренного суглобу. Двоє дітей є жителями Берегівщини.
Як зазначають поліцейські, 34-річний водій Audi перебував в стані алкогольного сп’яніння. Він не впорався з керуванням та наїхав на дітей, які стояли на правому краю проїжджої частини. Після цього чоловік не зупинився та продовжив рух, однак вже через 300 метрів в’їхав у огорожу.
Слідчі відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Самого водія затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.