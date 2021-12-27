34-річний водій Audi після наїзду на дітей продовжив рух, поки не врізався в огорожу

П’яний водій наїхав на двох дітей у селі Серне на Закарпатті. В результаті аварії 9-річний хлопчик загинув, іншого 8-річного потерпілого госпіталізували.

Інцидент трапився ввечері 26 грудня, повідомляє поліція. Близько 20:00 їм надійшло повідомлення, що водій автомобіля збив двох дітей. На місце одразу прибули патрульні та слідчі.

Медики, які приїхали за викликом, констатували смерть 9-річного хлопчика. Іншого 8-річного хлопчика госпіталізували до лікарні – у нього закритий перелом тазобедренного суглобу. Двоє дітей є жителями Берегівщини.

Як зазначають поліцейські, 34-річний водій Audi перебував в стані алкогольного сп’яніння. Він не впорався з керуванням та наїхав на дітей, які стояли на правому краю проїжджої частини. Після цього чоловік не зупинився та продовжив рух, однак вже через 300 метрів в’їхав у огорожу.

Слідчі відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Самого водія затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.