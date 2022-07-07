Водій сів за кермо п'яним: він у 16 разів перевищив допустиму норму алкоголю

Мешканця Закарпаття Калмана Молнара засудили до восьми років ув’язнення за ДТП, у якому загинув 9-річний хлопчик. Аварія сталася у грудні 2021 року у селі Серне, коли 45-річний водій Audi A6 наїхав на двох хлопчиків, які стояли з велосипедами на узбіччі дороги. За даними слідства, водій за кермом перебував у стані сильного сп'яніння: чоловік перевищив допустиму норму алкоголю у 16 разів. Від удару 9-річний хлопчик загинув на місці ДТП, його 8-річного друга із переломами доставили до лікарні. У суді Калман Молнар повністю визнав свою вину в смертельній аварії та сказав, що готовий відповідати за свій вчинок.

Про вирок 45-річному мешканцю села Велика Добронь у четвер, 7 липня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. За інформацією правоохоронців, ДТП сталася ввечері 26 грудня 2021 року у селі Серне Берегівського району. Як зазначається у матеріалах справи, Калман Молнар, перебуваючи за кермом Audi A6 Quattro на угорських номерах їхав у напрямку села Чомонин. Водій збив двох малолітніх хлопчиків, які стояли на краю дороги із дитячими велосипедами.

«Водій не зупинився, продовжив рух, проїхавши близько 250 метрів та в подальшому допустив з’їзд автомобіля в кювет та зіткнення з огорожею будинку на вулиці Ракоці», – зазначається у вироку суду.

Від удару 9-річний хлопчик загинув на місці ДТП, його 8-річного товариша госпіталізували із відкритим переломом стегна. Під час перевірки 45-річного водія на алкоголь виявилося, що чоловік за кермом був у стані сильного алкогольного сп'яніння: тест показав 3,2 проміле, що у 16 разів перевищує допустиму норму.

У суді 45-річний Калман Молнар пояснив, що не слідкував за дорогою і не бачив дітей, бо був дуже п’яний. Чоловік зрозумів, що сталося, лише після того, як його Audi A6 врізалася в огорожу та зупинилася. Водій зазначив, що до нього підійшли близько 15 людей, які почали його бити, тому він намагався втекти. Після ДТП чоловік також перебував у лікарні. Калман Молнар додав, що розуміє, що вчинив тяжкий злочин, розкаюється і готовий понести відповідальність за свої дії.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Іван Котубей визнав 45-річного Калмана Молнара винним за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель потерпілого) та засудив його до восьми років позбавлення волі із забороною керувати автомобілям на десять років. Термін відбування покарання рахуватимуть із моменту затримання водія.