Автомобіль Skoda Octavia впав з мостау річку Опір

Приватний підприємець з Славського Ігор Лесів отримав умовне покарання за нетверезу ДТП, у якій загинула 42-річна жінка. Чоловік сплатив родичам загиблої усю моральну і матеріальну компенсацію та заявив про щире каяття.

ДТП трапилась 8 березня 2021 року на дорозі Славське–Сколе біля села Тухля. 58-річний Ігор Лесів їхав за кермом автомобіля Skoda Octavia у стані алкогольного сп'яніння. Він не впорався з керуванням на слизькій дорозі, виїхав на зустрічну смугу руху, потім на узбіччя, в'їхав у стовп. Після цього автомобіль вилетів з моста у річку.

Внаслідок цієї ДТП загинула 42-річна пасажирка автомобіля. Її родичі вимагали у Ігоря Лесіва відшкодувати їм 3,6 млн грн, однак потім відмовились від цих вимог, заявивши, що Лесів відшкодував їм усе поза слідством.

Ігор Лесів під час судового засідання 28 грудня визнав свою провину у скоєнні смертельної ДТП. Він пояснив, що зазвичай не вживає алкоголю за кермом, однак того дня випив, оскільки у його сестри трагічно загинув чоловік. Він попросив суд призначити йому покарання без обмеження волі.

З 17 березня в Україні почали діяти зміни до законодавства, згідно з якими нетверезих водіїв-винуватців ДТП суди не можуть більше звільняти від відповідальності. Тобто таких водіїв мають відправляти у в'язницю. Втім оскільки ДТП в Тухлі сталася 8 березня – до вступу у дію змін у законодавство, суддя Сколівського райсуду Андрій Брона вирішив призначити Ігорю Лесіву умовне покарання.

Так, Сколівський райсуд призначив Андрію Лесіву три роки іспитового терміну. Упродовж цього періоду він має повідомляти орган пробації про зміну місця проживання та роботи. Якщо протягом іспитового терміну Лесів вчинить кримінальне правопорушення, то отримає реальний термін у тюрмі.

За даними YouControl, Андрій Лесів долипня 2020 року був зареєстрованим підприємцем, який займався «тимчасовим розміщенням в період відпустки організацією харчування». У судовому вироку вказано, що Лесів досі є приватним підприємцем, однак не уточнюється, чим саме він займається.