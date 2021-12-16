Експерти встановили, що кермувальник був п'яний

На Тернопільщині водія, який керував авто на підпитку і збив на смерть чоловіка та травмував жінку, засудили до 4 років позбавлення волі. Смертельне ДТП трапилося в лютому 2020 року в селі Великі Млинівці Кременецького району.

Правоохоронці встановили, що чоловік керував автомобілем Mercedes-Benz в стані алкогольного сп'яніння. 12 лютого на дорозі поблизу населеного пункту Великі Млинівці Кременецького району водій скоїв наїзд на подружжя, яке йшло обабіч дороги.

Кермувальником виявився Андрій Ніколаєв, який в той час працював у Кременецькому райвідділі поліції інспектором сектору з логістики та матеріально-технічного забезпечення, а також був присяжним Кременецького райсуду суду. За інформацією «Нової тернопільської газети», подружжя, яке постраждало в ДТП - це Петро та Катерина Магденко із села Сапанів.

В тій аварії Петро Магденко загинув миттєво. А от його дружина, Катерина Магденко, понад 2 місяці пробула в лікарні, лікуючи важкі травми. Жінка розповіла, що 12 лютого вони з чоловіком поверталися з села Куликів, де провідували хворого товариша. Йшли дорогою в Великих Млинівцях, проминули магазин і підійшли до зупинки. Чоловік зупинився подзвонити в службу, щоб добратися додому в Сапанів, і тоді на них наїхав автомобіль.

Жінка додала, що отямилася, коли вже була на дорозі і перше, що побачила, то лежачого обличчям донизу під автомобілем свого чоловіка. Катрина Магденко майже рік боролося, аби Андрію Ніколаєву призначили справедливе покарання за смертельне ДТП. Постраждала кілька разів зверталася в прокуратуру Тернопільщини.

«Прокурор Тернопільської обласної прокуратури підтримав обвинувачення у суді першої та апеляційної інстанції щодо присяжного Кременецького районного суду, що вчинив смертельне ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Вироком суду присяжного визнано винним й призначено йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки», – повідомляють в прокуратурі Тернопільщини.

Після ДТП Катерина Магденко отримала другу групу інвалідності і досі проходить тривалу реабілітацію.