Головні новини Львова за 4 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
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Керівництво однієї з найбагатших громад Львівщини звинуватили у приховуванні інформації, у Львові попрощались з «кіборгом» Олександром Бондарем, публікуємо перелік благодійних ініціатив, до яких можна долучитись напередодні свят. Про ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 4 грудня.
Станом на 4 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 96 623 (+216 за попередню добу).
У Львові попрощались з «кіборгом» Олександром Бондарем
Він загинув у січні 2015 року під час боїв за Донецьке летовище. Опісля його поховали у Дніпрі як невідомого солдата. Ідентифікували захисника України за тестом ДНК через п'ять років.
Керівництво однієї з найбагатших громад Львівщини звинуватили у приховуванні інформації
Група депутатів Солонківської сільської ради заявила про порушення законодавства про доступ до публічної інформації з боку керівництва громади.
Зимові свята це чудова нагода подарувати свято тим, хто його потребує, навіть якщо ви не знаєте цих людей особисто. Публікуємо, до яких ініціатив можна долучитись.
Траса Київ-Чоп на Сколівщині заблокована через ДТП
У селі Плав’я на Львівщині сталася ДТП за участі вантажівки та легковика Mitsubishi.