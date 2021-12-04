Керівництво однієї з найбагатших громад Львівщини звинуватили у приховуванні інформації, у Львові попрощались з «кіборгом» Олександром Бондарем, публікуємо перелік благодійних ініціатив, до яких можна долучитись напередодні свят. Про ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 4 грудня.

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Станом на 4 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 96 623 (+216 за попередню добу).

У Львові попрощались з «кіборгом» Олександром Бондарем

Він загинув у січні 2015 року під час боїв за Донецьке летовище. Опісля його поховали у Дніпрі як невідомого солдата. Ідентифікували захисника України за тестом ДНК через п'ять років.

Керівництво однієї з найбагатших громад Львівщини звинуватили у приховуванні інформації

Група депутатів Солонківської сільської ради заявила про порушення законодавства про доступ до публічної інформації з боку керівництва громади.

Допомогти Святому Миколаю

Зимові свята це чудова нагода подарувати свято тим, хто його потребує, навіть якщо ви не знаєте цих людей особисто. Публікуємо, до яких ініціатив можна долучитись.

Траса Київ-Чоп на Сколівщині заблокована через ДТП

У селі Плав’я на Львівщині сталася ДТП за участі вантажівки та легковика Mitsubishi.