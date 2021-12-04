У суботу, 4 грудня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбулось прощання із загиблим під час оборони Донецького аеропорту старшим сержантом 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Олександром Бондарем. Олександр загинув у січні 2015 року під час боїв за Донецьке летовище, виконуючи бойове завдання. Опісля його поховали у Дніпрі як невідомого солдата. Ідентифікували захисника України за тестом ДНК через п'ять років. У Львові ж віддати останню шану загиблому «кіборгу» прийшли бойові товариші та сотні небайдужих львів'ян.

Олександр Бондар народився 2 вересня 1968 року у Львові. До Збройних сил України був призваний за мобілізацією у серпні 2014 року. Після навчання на Яворівському полігоні на початку листопада 2014 року у складі підрозділу відбув до зони бойових дій. З початку січня 2015 року захищав Донецький аеропорт. Востаннє виходив на зв’язок 20 січня 2015 року. За свідченнями побратимів, того дня Олександр пішов розвідати, чи є можливість вибратися з терміналу, після чого – зник.

12 травня 2015 року фрагменти тіла загиблого були забрані з Калінінського моргу Донецька. Серед іншого був ремінь-портупея, на звороті якого був напис «Бондарь». Вважався зниклим безвісти. Родина військовослужбовця довго не визнавала його загиблим, сподіваючись, що він перебуває в полоні.

Указом президента України від 12 квітня 2020 року за «особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений орденом За мужність III ступеня (посмертно). Перепоховали захисника України на Личаківському кладовищі на алеї Героїв.

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