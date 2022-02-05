Для старшокласників найбільших міст Львівщини продовжили навчання онлайн, львівському військовому госпіталю призначили нового керівника, чемпіонат світу з футболу серед учнів 2023 року пройде у Львові. Детальніше про ці події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 5 лютого.

+1960

Станом на 5 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 125 416 (+1960 за попередню добу).

Для старшокласників найбільших міст Львівщини продовжили навчання онлайн

Із 7 лютого школярі повернуться до очного навчання, окрім старших класів у Львові, Стрию, Дрогобичі та Червонограді.

Львівському військовому госпіталю призначили нового керівника

Львівському військовому госпіталю представили нового керівника – полковника медичної служби Володимира Книгиницького.

Чемпіонат світу з футболу серед учнів 2023 року пройде у Львові

У липні 2023 року академія футболу ФК «Рух» стане місцем проведення світових футбольних змагань серед учнівських збірних.