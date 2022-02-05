З 7 лютого школярі повернуться до очного навчання, окрім старших класів у Львові, Стрию, Дрогобичі та Червонограді

З понеділка, 7 лютого, школярі Львівщини повернуться до очного навчання. Однак, це не стосується учнів 5-11 класів Львова, Червонограда, Стрия та Дрогобича. У цих містах через високу захворюваність на Covid-19 для старшокласників продовжили дистанційне навчання.

«Усі заклади дошкільної, загальної, середньої, професійної (професійно-технічної), передвищої освіти (крім учнів 5-11 класів зазначених закладів міст Львова, Дрогобича, Cтрия, Червонограда) перевести на очну форму навчання», – йдеться у рішенні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) від 4 лютого.

Однак у разі, коли хворіє на Covid-19 або перебуває на самоізоляції понад 50 % школярів та персоналу, заклад освіти переходить на дистанційну форму. Рішення щодо переведення на онлайн навчання приймає педагогічна рада навчального закладу.

Продовження дистанційного навчання для старшокласників шкіл Львова, Червонограда, Стрия та Дрогобича пояснили тим, що саме у цих містах найвищий рівень захворюваності на ковід та велике скупчення дітей у класах.

На Львівщині продовжує зростати рівень захворюваності на коронавірус. Станом на 4 лютого у лікарнях перебували понад 2 тис. хворих на Covid-19 пацієнтів. Заповненість ліжкової мережі становить 41,5%. У ЛОДА зазначають, що нова хвиля штаму «Омікрон» спричинила багато випадків захворюваності саме серед дітей.