У цю хвилю коронавірусу є багато хворих дітей

На Львівщині захворюваність на коронавірус продовжує стрімко зростати. За минулу добу у лабораторіях області провели 5898 ПЛР-тестів і отримали 3890 позитивних результатів. Серед нових хворих – 1685 львів’ян. Це новий антирекорд із захворюваності, позаминулої доби було виявлено 3791 хворого. Стільки хворих ще не було зафіксовано в області за весь час пандемії. Серед недужих багато дітей.

За кількістю нових хворих Львівщина знову у лідерах серед областей Україні, на другому місці - Одеська область (3874), у Києві - 3173). За минулу добу в Україні виявлено 42533 нових хворих на коронавірус.

У західних областях України також багато хворих, але нових антирекордів не встановлено. На Прикарпатті, яке є у "червоній "зоні, захворюваність, здається, іде на спад. За минулу добу там виявлено 1633 хворих, хоча в окремі дін там виявляли під 3000 хворих за добу. На Тернопільщині - 1445, Волині - 1182, Буковині - 933.

На Львівщині наразі циркулюють два штами коронавірусу: «Омікрон» і «Дельта», але «Омікрон» поступово витісняє «Дельту». Як повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко, з 20 зразків РНК коронавірусу мешканців Львівщини, які були відправлені минулого тижня у референс -лабораторію, у 18 зразках виявили «Омікрон» і двох – «Дельту». У референс -лабораторію відправляють аналізи вибірково, щоб знати, які штами циркулюють натериторії області, а на лікування хворих це не впливає.

Відомий лікар Євген Комаровський вважає, що «Омікрон» є однією з найзаразніших інфекцій, які існують на землі. Його заразність наближається до заразності кору. Лікар твердить, що «Омікрон» прийде у кожне носогорло. Жодні маски, жодні протиепідемічні заходи не спрацюють. Швидше за все, ті, хто щеплений, хто вже хворів, отримають легку форму захворювання. Але загальна кількість тих, кому буде дуже погано й на кого не вистачить медицини та кисню, буде величезною.

Новий штам, за даними МОЗ, має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби. Але ризик повторного зараження «Омікроном» вп'ятеро вищий, ніж у «Дельти».

Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу розпочалася в Україні 12 січня – після новорічно-різдвяних свят. Різке зростання кількості хворих також пов’язано з поширенням Covid-варіанту «Омікрон», який характеризується більшою заразністю за попередні штами. Водночас, «Омікрон», попри більшу заразність, викликає меншу кількість госпіталізацій.

За прогнозом головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, пік захворювання на коронавірус в Україні припаде на середину лютого, а «Омікрон» витіснить «Дельту» через півтора місяця.