Кількість хворих на коронавірус з кожним днем зростає

Захворюваність на коронавірсню інфекцію в Україні загалом і на Львівщині зокрема наближається до піку. Минулої доби в Україні було зафіксовано новий антирекорд – 43778 нових хворих, серед яких 4381 дитина. Це найвищий показник захворюваності за весь час пандемії.

За добу кількість хворих в Україні зросла на понад 4 тисячі, 2 лютого зафіксували 39620 нових хворих.

За кількістю нових хворих на коронавірус Львівщина опинилася на другому місці і повторила свій антирекорд за 28 січня – за минулу добу в області виявли 3791 хворого (з них львів’ян – 1960). Більше хворих зафіксували лише в Одеській області – 4136.

В інших областях західного регіону також виявляють багато хворих. На Прикарпатті, яка опинилася в «червоній зоні» і де антирекорди фіксували раніше (майже 3000 за добу), за минулу добу зафіксовано 1959 хворих. На Тернопільщині – 1664, у Чернівецькій області – 994, на Волині – 1034.

Медики твердять, що це ще не пік захворювання, ми до нього лише наближаємся і його орієнтовно очікують у середині лютого. Тоді прогнозують до 60 тисяч нових випадків захворюваності за добу.

Насправді хворих на коронавірус значно більше. І хоч учора в Україні вперше за час пандемії провели понад 100 тисяч ПЛР-тестів за добу, тестуванням охоплено далеко не всіх хворих. Люди, в яких захворювання протікає у легкій формі, не роблять тестів: не хочуть стояти у чергах або через інші причини.

Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу розпочалася в Україні 12 січня – після новорічно-різдвяних свят. Різке зростання кількості хворих також пов’язано з поширенням Covid-варіанту «Омікрон», який характеризується більшою заразністю за попередні штами. Водночас, «Омікрон», попри більшу заразність, викликає меншу кількість госпіталізацій.

За прогнозом головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, пік захворювання на коронавірус в Україні припаде на середину лютого, а «Омікрон» витіснить «Дельту» через півтора місяця.

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