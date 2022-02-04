Обов'язкове дистанційне навчання у старших класах львівських шкіл запровадили 24 січня

З 14 лютого директори львівських шкіл будуть самі приймати рішення про дистанційне навчання в 5-11 класах. У разі великої кількості хворих серед учнів та вчителів навчання буде відбуватись онлайн, а якщо ситуація покращиться, учні зможуть повернутися до очного навчання. Таке рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС на засіданні 4 лютого.

Як повідомив під час брифінгу перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, зараз у львівських лікарнях з ковідом перебуває 161 дитина і це доволі високий показник. Тому міська комісія ТЕБ і НС вирішила продовжити дистанційне навчання для старшокласників ще на тиждень.

З 14 лютого, за словами Москаленка, 5-11 класи львівських шкіл зможуть повернутися до очного навчання. Втім у разі високої захворюваності серед учнів та вчителів дирекція школи прийматиме рішення про перехід на дистанційне навчання. Така модель зараз працює для учнів 1-4 класів, де зараз навчається лише 25% учнів.

Окрім того, міська комісія ТЕБ і НС продовжила до 14 лютого усі карантинні обмеження, які зараз діють у місті.

Нагадаємо, з 2 лютого у Львові посилили карантин для розважальних закладів і масових заходів. Зокрема, тепер відвідувачі та працівники таких закладів мають окрім сертифікату вакцинації мати при собі негативний ковід-тест. Старші класи відправили на дистанційне навчання 24 січня.