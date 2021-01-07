«У той час зими ще були справжніми».

Відзавтра в Україні почне діяти жорсткий карантин, львівські музиканти розповіли про традиції Різдва, мешканець Новояворівська їхав з прив’язаним до авто собакою у огляді новин ZAXID.NET за четвер, 7 січня.

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Станом на 7 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 30 022 (+132 за попередню добу).

В Україні з 8 січня почне діяти жорсткий карантин

Розповідаємо що працюватиме, а що закриється під час локдауну.

«У той час зими ще були справжніми»

Ми розпитали львівських музикантів, з якою музикою в них асоціюється Різдво. Звичайно, майже усі говорили про колядки. Але ми дізналися й багато іншого.

53-річний мешканець Новояворівська їхав з прив’язаним до машини псом

Через жорстоке поводження з твариною чоловіку загрожує арешт до шести місяців або до трьох років позбавлення волі. Собаці надали медичну допомогу, загрози його життю немає.