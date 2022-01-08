У Львові відбулась традиційна різдвяна хода звіздарів, «Укрзалізниця» призначила додаткові дати курсування «Лижного експресу» до Славського. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 8 січня.

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Станом на 8 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 100 515 (+148 за попередню добу).

У Львові відбулась традиційна різдвяна хода звіздарів

Її традиційно організовують під час фестивалю «Спалах різдвяної звізди». Учасники ходи демонструють власноруч виготовлені унікальні зірки.

«Укрзалізниця» призначила додаткові дати курсування «Лижного експресу» до Славського

Пасажири можуть скористатися його послугами з 10 по 16 січня.

Новий рік і Різдво у Львові

Повна програма заходів на зимові свята.

На Стрийщині горіла церковна дзвіниця

Церква належить Українській греко-католицькій церкві, збудована 1858 року є архітектурною пам’яткою національного значення.