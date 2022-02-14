У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 14 лютого:

Львів залишається найбезпечнішим містом України. Перед загрозою чергового російського вторгнення посольства Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав переїжджають із Києва до Львова. Дізнаємось деталі великого переселення дипломатів.

Тим часом росіяни стоять у черзі перед дверима свого консульства у Львові. Кажуть, що поки йдеться про виготовлення документів на виїзд за кордон. Побажаємо громадянам держави-агресора щасливої дороги.

Львівська обласна рада збирається на термінову сесію, щоб профінансувати територіальну оборону області. А про те, чи готовий Львів до викликів під час надзвичайної ситуації, обговоримо з мером нашого міста Андрієм Садовим.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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