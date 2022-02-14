Готовність Львова до війни, евакуація посольств і втеча з міста росіян
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 14 лютого:
- Львів залишається найбезпечнішим містом України. Перед загрозою чергового російського вторгнення посольства Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав переїжджають із Києва до Львова. Дізнаємось деталі великого переселення дипломатів.
- Тим часом росіяни стоять у черзі перед дверима свого консульства у Львові. Кажуть, що поки йдеться про виготовлення документів на виїзд за кордон. Побажаємо громадянам держави-агресора щасливої дороги.
- Львівська обласна рада збирається на термінову сесію, щоб профінансувати територіальну оборону області. А про те, чи готовий Львів до викликів під час надзвичайної ситуації, обговоримо з мером нашого міста Андрієм Садовим.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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