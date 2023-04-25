Нападники переховувалися у селі поблизу Коломиї, обох затримали

Двоє грабіжників увірвалися до квартири у Надвірній, відібрали у трьох підлітків мобільні телефони і банківські картки та викрали 15-річну дівчину. Нападниками виявилися мешканці Коломиї віком 27 та 22 роки. Дівчину вони відвезли на околицю міста, там їй вдалося вийти з машини, втекти і викликати поліцію. Наразі обоє нападників затримані та перебувають у слідчому ізоляторі.

Як у вівторок, 25 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, спершу хлопці виманили 15-річну дівчину з квартири і говорили про собаку, яку планували забрати на парування. Потім почали погрожувати і змусили дитину впустити їх до помешкання, де було ще троє дітей.

«Під приводом взяття собаки на парування вони виманили потерпілу з помешкання. Матір дівчини на той момент була на роботі, а батько – на фронті. Зловмисники вимагали віддати собаку породи пітбуль. Однак, не знайшовши її в квартирі, відібрали в неповнолітніх мобільні телефони та банківські карти», – йдеться у повідомленні поліції.

Нападники змусили 15-річну дівчину сісти в автомобіль «Honda», де утримували її проти волі. Дитину відвезли на околицю Надвірної, і лише там їй вдалося вийти з авто і втекти. Через кілька годин поліція розшукала зловмисників, ними виявились 27- та 22-річні мешканці Коломиї. Чоловіки раніше не судимі. Після злочинів вони переховувались у селі поблизу Коломиї.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла); ч. 1 ст. 357 (викрадення документів) ККУ. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжний захід.