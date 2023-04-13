Коломийський суд виніс вирок двом місцевим мешканцям, обвинувачених у вбивстві знайомого. Злочин стався ще восени 2015 року, тоді двоє товаришів під час п’яної сварки до смерті побили чоловіка дерев’яними палицями. Перехожі викликали на місце швидку, однак від отриманих травм потерпілий помер у лікарні того ж дня. За скоєне мешканцям Коломиї присудили 14 та 11 років позбавлення волі.

Про вирок двом прикарпатцям у четвер, 13 квітня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури. Вбивство сталося у жовтні 2015 року, обоє чоловіків під час нападу на потерпілого перебували у стані алкогольного сп’яніння.

«Вони домовились з потерпілим про зустріч вночі, але розмова одразу перейшла у бійку. Під час конфлікту нападники повалили його на землю та били по голові та тілу дерев’яною палицею, завдавши не менше 35 ударів. Після цього вони забрали в чоловіка телефон та, залишивши його посеред вулиці, втекли», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Потерпілого виявили перехожі, які викликали медиків. Однак, цього ж дня чоловік помер у лікарні від численних травм. Суд визнав нападників винними в умисному вбивстві та грабежі (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 186 КК України). За скоєне один з місцевих мешканців отримав понад 14 років ув’язнення, інший – 11 років позбавлення волі.