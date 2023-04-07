Поліцію викликав батько потерпілої дівчинки

На автобусній зупинці у Коломиї 48-річний місцевий мешканець вдарив 13-річну дівчинку ногою в живіт, відібрав від неї телефон і втік. Поліція розшукала нападника вже за кілька годин, наразі чоловік перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожу до десяти років ув’язнення.

Як у п’ятницю, 7 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, інцидент стався зупинці в Коломиї у четвер, 6 квітня. Про напад на дівчинку поліцейським повідомив батько дівчинки. За його словами, невідомий чоловік підійшов до дитини, вихопив мобільний телефон, вдарив дівчинку в живіт і втік.

«Чоловік дав чіткий опис нападника. Його за лічені години розшукали коломийські поліцейські. Йдеться про 48-річного мешканця Коломиї», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж). Чоловікові вже повідомили про підозру, наразі він перебуває у СІЗО, невдовзі йому обиратимуть запобіжний захід. Через скоєння грабежу під час воєнного стану мешканцю Коломиї загрожує до десяти років позбавлення волі.