Грабіжником виявився 19-річний мешканець Дніпропетровщини, який тимчасово проживає у Львові

У вівторок, 28 лютого, 19-річний житель Дніпропетровщини спробував пограбувати ювелірний магазин в центрі Львова. Хлопець викрав золоте кольє, вартістю понад 75 тис. грн, і кинувся тікати, однак його оперативно затримали випадкові перехожі.

За даними поліції Львівщини, близько 16:30 хлопець зайшов до одного з ювелірних магазинів, розташованого на вул. Шпитальній, та попросив продавчиню показати йому золоте кольє, вартістю понад 75 тис. грн. Коли жінка передала йому прикрасу, грабіжник кинувся втікати. На вулиці його вже чекало заздалегідь замовлене таксі.

Продавчиня не розгубилась та почала кликати на допомогу. На її заклики відгукнулись перехожі – вони й затримали втікача та передали його поліцейським, які прибули на місце події.

Грабіжником виявився 19-річний житель Дніпропетровської області, який тимчасово проживає у Львові. Хлопця затримали, в нього вилучили речові докази.

Затриманому повідомили про підозру за грабіж (ч.4 ст.186 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Правоохоронці нагадують, що в умовах воєнного стану за вчинення майнових злочинів (крадіжки, грабежу, розбою, вимагання) передбачені максимальні терміни покарання.