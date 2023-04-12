Галицький районний суд Львова виніс вирок уродженцю Дніпропетровщини, який викрав із ювелірного магазину у центрі Львова золотий ланцюжок. Андрію Єненку призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться в матеріалах справи, 28 лютого 2023 року уродженець Дніпропетровщини, перебуваючи у приміщенні магазину «Амфора», що на вул. Шпитальній у Львові, вирвав з рук продавця-консультанта золотий ланцюжок та намагався втекти. Однак продавчиня не розгубилась і почала кликати на допомогу. Перехожі затримали втікача та передали його поліцейським, які прибули на місце події.

Як раніше писав ZAXID.NET із посиланням на поліцію Львівської області, 19-річний мешканець Дніпропетровщини викрав золоте кольє, вартістю понад 75 тис. грн. Але в матеріалах справи йдеться про кольє вагою 19,91 г та вартістю – 34842 грн.

У вчиненому мешканець Дніпропетровщини щиро розкаявся та просив суворо його не карати.

Власниця магазину на судове засідання не з'явилася, однак подала заяву, у якій зазначила, що не має до обвинуваченого претензій та просила закрити кримінальне провадження.

Андрія Єненка звинувачували у закінченому замаху на відкрите викрадення чужого майна (грабежі), вчиненому в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 - ч.4 ст.186 КК України. Відповідно йому загрожувало покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

При розгляді справи суд врахував пом’якшувальні обставини: підсудний беззаперечно визнав свою вину, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, активно сприяв розкриттю правопорушення, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, має постійне місце проживання, за яким характеризується позитивно. Крім того, суд врахував те, що вчинений злочин не є злочином насильницького характеру, корупційним злочином чи злочином, спрямованим на повалення державного ладу. Відтак суд вирішив застосувати ч. 1 ст. 69 Кримінального кодексу України та перейти до більш м'якого покарання.

Отож Галицький районний суд Львова засудив 19-річного уродженця Дніпропетровщини Андрія Єненка на п'ять років позбавлення волі. Далі, на підставі ст.75 КК України, грабіжника звільнили від призначеного покарання у виді позбавлення волі і призначили йому три роки іспитового терміну. Протягом цього часу засуджений має періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу та повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи або навчання.