24-річний львів'янин, якому не вдалося пограбувати 21-річну дівчину

Ввечері середи, 5 квітня, у Львові на вул. Пулюя грабіжник напав на 21-річну львів'янку. Попри те, що злочинець повалив її на землю та намагався відібрати телефон, дівчина чинила опір. Грабіжника затримав чоловік потерпілої, який почув крики своєї дружини про допомогу, повідомила прес-служба поліції.

Інцидент трапився близько 21:00. Невідомий чоловік напав на 21-річну дівчину, яка йшла вулицею.

«Він напав на жертву ззаду, повалив на землю та намагався відібрати її мобільний телефон. Проте, вона чинила опір і на допомогу прибіг її чоловік, який наздогнав нападника та передав його патрульним поліцейським, які приїхали на виклик», – уточнили у поліції.

Грабіжником виявився 24-річний львів'янин. Наступного дня після злочину, йому вже оголосили про підозру у замаху на грабіж. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Додамо, в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою чи вимагання передбачені максимальні покарання.