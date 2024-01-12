У п'ятницю, 12 січня, ведучий ZAXID.NET Новини Андрій Дрозда розповість про нові факти про оборудки родини Гринкевичів, які завдяки тендерам Міноборони стали багатшими на понад мільярд.

Цього тижня корупційні історії родини Гринкевичів зі Львова обговорювали усі: від користувачів соцмереж до керівників Міністерства оборони. За два тижні прізвище Гринкевичі стало синонімом корупції в особливо великих масштабах, хоча подібні прецеденти у нас вже були. Згадаймо хоча б Свинарчуків. Після затримання на хабарі для ДБР у півмільйона доларів Ігоря Гринкевича ситуація розвивалася дуже стрімко. Українці дізналися, що компанії з орбіти впливу Гринкевича раніше займалися будівництвом, але раптом почали вигравати колосальні тендери від Міноборони на постачання одягу і харчів для війська.

Загалом вони перемогли у більш як двадцяти тендерах на понад півтора мільярда гривень. Зрештою частину контрактів не виконали, а в інших виявили завищені ціни, що спричинило збитки для держави на понад мільярд гривень. Тим часом Гринкевич, його дружина і діти активно скуповували землю, дорогу нерухомість та елітні автомобілі. Тепер суд арештував нажите «чесною» працею родинне добро.

Вже відомо, що слідчі провели обшуки за місцем проживання і в офісах Гринкевича. Сам підозрюваний перебуває у СІЗО, хоча може вийти під заставу сумою майже 430 млн гривень. Тим часом Агентство з розшуку та менеджменту активів, відоме як АРМА, виявило та розшукало активи Гринкевича і його сім'ї. Це сімнадцять одиниць житлової нерухомості. Зокрема, три квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани, одна львівська квартира у власності Ярини Гринкевич. Крім цього, є одна львівська квартира у власності колишнього зятя та відомого футболіста Мар'яна Шведа, дві квартири у власності Софії Морозюк – нареченої Романа Гринкевича. Художниця Морозюк вже заявила, що готова розірвати стосунки з сином Гринкевичів, якщо підтвердиться інформація про його нечесну діяльність. У списку активів також сім одиниць нежитлової нерухомості, вісімнадцять земельних ділянок, зокрема, біля Києва у Вишгородському районі й в елітному Козині. Дев'ять авто преміум-класу, частки в статутному капіталі компаній на майже 15 млн гривень, зброя, банківські рахунки та інше.

Злякавшись, що майно можуть відібрати, Гринкевичі поспіхом почали змінювати його реєстрацію на наближених осіб. Очевидно, арешт суду діє далеко не на всі активи. Зокрема готельний комплекс «Катерина» в Солонці 10 січня переписали зі Світлани Гринкевич на директора підприємства Василя Гундера. Згодом Гринкевичі перестали бути співвласниками ще однієї фірми. Так скоро все перепишуть на третіх осіб, тож нічого буде відбирати як компенсацію за завдані державі збитки.

Суспільний тиск змусив Світлану Гринкевич звільнитися з роботи в університеті «Львівська Політехніка». Ще на початку тижня виглядало, що дружина арештованого Ігоря Гринкевича збирається перечекати бурю у відпустці, але довелося писати заяву за «власним бажанням». Професорка і докторка економічних наук Світлана Гринкевич працювала заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики. Студенти політехніки раніше анонсували акцію за її звільнення. Ймовірно, що керівництво університету, навчене історією протестів навколо Ірини Фаріон, вирішило не затягувати конфлікт і якнайшвидше розпрощатися з професоркою Гринкевич.

Однак попри весь шум і заяви чиновників про розірвання угод з Гринкевичами, немає певності, що цей скандал завершиться справедливими вироками у суді. Наразі Ігор Гринкевич офіційно підозрюваний лише у справі про хабар, але не в розкраданні бюджетних грошей в особливо великих розмірах. У наших реаліях суди над Гринкевичами можуть розтягнутися на роки. І завдання суспільства – не втрачати зацікавленості до цієї історії й продовжувати вимагати правосуддя.