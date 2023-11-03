Дев'ятий мітинг ініціативи "Спочатку дрони, потім - стадіони" 3 листопада 2023 року

Під час засідання робочої групи Львівської обласної військової адміністрації, що контролює використання коштів з бюджету області, скасували ще низку закупівель громад, що не належать до критичних видатків. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОВА.

Так, за результатами засідання 3 листопада скасовано закупівлю Східницької територіальної громади з будівництва водопровідних мереж вартістю 11,5 млн грн і дві закупівлі Червоноградської громади з поточного ремонту внутрішньодворових доріг на 1,4 млн грн.

Окрім того, за результатами роботи попередніх засідань робочої групи, Івано-Франківська селищна рада вирішила скасувати три закупівлі на суму майже 7 млн гривень: капітальні ремонти дороги та пішохідної доріжки, придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика.

Також робоча група ЛОВА рекомендує Самбірській та Яворівській громадам під час найближчих засідань сесій відповідних рад переглянути доцільність та пріоритетність видатків.

Наступне засідання робочої групи, що контролює використання бюджетних коштів у Львівській обалсті, заплановане на п’ятницю, 10 листопада.

«Якщо ви виявили некритичні та непріоритетні, на вашу думку, закупівлі, інформуйте Львівську ОВА: prozorist2023@gmail.com. Їх розглянуть під час одного з наступних засідань», – нагадують в ЛОВА.

Як інформував ZAXID.NET, робоча група ЛОВА з контролю за бюджетними коштами створена після низки мітингів львівських активістів, які вимагають припинити некритичні витрати з місцевих бюджетів і скеровувати гроші на потреби ЗСУ. Ідеться передусім про надходження в бюджет із ПДФО – так званий військовий податок. Ініціатором руху «Спочатку дрони, потім – стадіони» у Львівській області став активістів Святослав Літинський.

Щоп’ятниці о 16:30 мешканці Львова виходять на мітинг до будівлі ЛОВА і нагадують про потребу українських військових у дронах, іншому озброєнні та допомозі. 3 листопада мітинг відбувся вже вдев’яте.

Як інформував ZAXID.NET, 26 жовтня Львівська облрада під час свого засідання не змогла ухвалити рішення про обмеження непершочергових видатків обласного бюджету. За нього проголосували лише 34 депутати при необхідних 43 голосах. Не голосували фракції «Слуга народу» у повному складі, а також більшість обранців «Батьківщини» та УГП, які були відсутні на засіданні.