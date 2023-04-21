Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виступає з промовою на засіданні уряду, 21 квітня 2023

Кабінет міністрів України розпочинає тестування програми «єВідновлення», за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок, пошкоджених через війну. Сервіс працюватиме в «Дії» з 10 травня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні в п’ятницю, 21 квітня. Додамо, що порядок компенсацій за зруйноване або пошкоджене війною житло Верховна Рада ухвалила ще 23 лютого.

«Сервіс працюватиме в Дії. Вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку», – повідомив Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що пріоритет у компенсації матимуть:

учасники бойових дій;

сім’ї загиблих військовослужбовців;

мобілізовані;

багатодітні родини;

люди з інвалідністю.

Шмигаль додав, що всі подробиці про «єВідновлення» мають пізніше пояснити віце-прем’єр з питань відновлення Олександр Кубраков та Міністерство цифрової трансформації.

Нагадаємо, раніше уряд через «Дію» платив по тисячі гривень тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, а також підприємцям та працівникам, галузі яких серйозно постраждали під час коронавірусного карантину.