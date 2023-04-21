Гроші на відновлення зруйнованого війною житла платитимуть через «Дію»
Тестування послуги «єВідновлення» почнуть 10 травня
Кабінет міністрів України розпочинає тестування програми «єВідновлення», за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок, пошкоджених через війну. Сервіс працюватиме в «Дії» з 10 травня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні в п’ятницю, 21 квітня. Додамо, що порядок компенсацій за зруйноване або пошкоджене війною житло Верховна Рада ухвалила ще 23 лютого.
«Сервіс працюватиме в Дії. Вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку», – повідомив Шмигаль.
Прем’єр-міністр наголосив, що пріоритет у компенсації матимуть:
- учасники бойових дій;
- сім’ї загиблих військовослужбовців;
- мобілізовані;
- багатодітні родини;
- люди з інвалідністю.
Шмигаль додав, що всі подробиці про «єВідновлення» мають пізніше пояснити віце-прем’єр з питань відновлення Олександр Кубраков та Міністерство цифрової трансформації.
Нагадаємо, раніше уряд через «Дію» платив по тисячі гривень тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, а також підприємцям та працівникам, галузі яких серйозно постраждали під час коронавірусного карантину.