Андрій Єрмак звернувся до Масі Найєма щодо захисту Владислава Гераскевича

Після дискваліфікації з Олімпіади українського скелетоніста Владислава Гераскевича за шолом із фото вбитих атлетів, на його захист виступила низка адвокатів, які оголосили про намір оскаржити рішення Міжнародного олімпійського комітету. Серед них – колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, який нещодавно поновив адвокатське посвідчення, повідомив ветеран та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм.

Під час ефіру Espreso.tv 12 лютого Масі Найєм розповів, що закликав адвокатів скооперуватися для оскарження рішення МОК про дискваліфікацію Гераскевича. За його словами, на його заклик відреагував «один новоспечений адвокат».

На запитання ведучого, чи є цей адвокат колишнім очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком, Найєм відповів ствердно.

«Андрій Борисович Єрмак, так і є. Він сказав, що в нього є експертиза. Можливо, вона і є – я насправді не слідкував за його адвокатською діяльністю», – сказав Масі Найєм.

Нагадаємо, Єрмак отримав право на здійснення адвокатської діяльності 12 грудня 1995 року. 23 січня 2026 року він поновив право на адвокатську діяльність.

Тим часом виконувач обовʼязків президента Федерації легкої атлетики України та юрист Євген Пронін повідомив, що подав апеляцію на МОК щодо дискваліфікації Владислава Гераскевича. За словами юриста, Спортивний суд відкрив провадження за пришвидшеною процедурою та призначив арбітра у справі українського скелетоніста. Засідання призначене на пʼятницю, 13 лютого.

Скандал з Владиславом Гераскевичем на Олімпіаді

9 лютого 27-річний киянин Владислав Гераскевич вийшов на перше тренування перед офіційним виступом на Олімпійських іграх-2026 у шоломі, на якому були зображені українські атлети, вбиті під час російського вторгнення в Україну. Того ж дня Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсмену виступати у цьому шоломі, назвавши його політичним.

Скелетоніст звернув увагу, що раніше на треці виступив італійський спортсмен з російським прапором на шоломі, і реакції з боку МОК не було. Зняти шолом із фото загиблих атлетів український спортсмен відмовився, заявивши, що виступить у ньому під час своєї гонки.

Вже 12 лютого МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича, оскільки його шолом «не відповідав правилам». Рішення МОК різко розкритикували МЗС України та президент Володимир Зеленський, який нагородив спортсмена орденом Свободи.

Спортсмена підтримали інші учасники збірної України – зокрема, олімпійська санкарка зі Львова Олена Смага розмістила напис «Remembrance is not a violation» (англ. «Памʼять – не порушення») на рукавичці. Також із написом «Be brave like Ukraine» та цитатою Ліни Костенко вийшли фристайлістка Катерина Коцар та шорттрекіст Олег Гандей. До слова, МОК також заборонила їм мати написи на шоломах.