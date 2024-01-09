До групи Nova входять шість компаній

Група компаній з доставки «Нова пошта» проведе ребрендинг та змінить назву на Nova. Про це у вівторок, 9 січня, повідомили у прес-службі компанії.

«Ми вже набагато більше, аніж пошта, саме тому прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів — Nova», – повідомили у компанії.

У «Новій пошті» пояснили, що група компаній надає логістичні, ІТ, комерційні та платіжні послуги. Зокрема, до переліку компаній, які входять до зміненої групи Nova, належать:

Українська «Нова пошта» та Nova Post Europe, яка відкрила представництва в 11 країнах;

NovaPay – небанківська установа з власною міжнародною платіжною системою, якою можна розрахуватися за посилки, послуги та інше;

Nova Global – компанія, яка співпрацює з міжнародними маркетплейсами та робить іноземні товари доступними для українців.

Supernova Airlines – служба доставки повітряними шляхами між країнами Європи;

ІТ-компанія Nova Digital, яка створює додатки та програмне забезпечення.

«Основна мета групи Nova – забезпечити легку доставку будь-чого для життя та бізнесу. Наразі це посилки, гроші та технології, але ми не збираємося зупинятися на цьому. Усі компанії Nova реалізують спільну стратегію і керуються одними цінностями: Fast – Easy – Safe – Human – Tech – Growth», – заявив співвласник групи NOVA Вячеслав Климов.

Зазначимо, «Нова пошта» працює на українському ринку понад 20 років, з 2001 року. Наразі компанія має 11 400 відділень та 15 500 поштоматів по всій Україні. Чи відбудеться ребрендинг саме служби доставки, у компанії не уточнили.