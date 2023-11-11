«Нова пошта» планує до кінця 2024 року відкрити нові відділення у 18 країнах. Відділення в Італії і Франції відкриються вже до кінця 2023 року. Про це 11 листопада розповів співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.

«Вирішив поділитися нашими планами відкриття нових країн на наступний рік. Зізнаюся, що менеджери з розвитку були проти оприлюднення цього, бо вони, як відповідальні люди, переймаються тим, щоб не виглядати брехунами, якщо щось піде не за планом … Але знаючи їх, я впевнений, що вони зі всім впораються, я в них вірю, як і уся наша команда. Тож тримайте графік відкриття нових країн на наступний рік і завчасно готуйте посилки», – зазначив Поперешнюк.

Першими містами, де з’явиться «Нова пошта», будуть Мілан (Італія) і Париж (Франція) в листопаді-грудні 2023 року. Далі компанія планує увійти на ринки Іспанії, Туреччини, Болгарії, Великої Британії, Ірландії, Нідерландів, Бельгії, Швейцарії, Португалії, Словенії, Хорватії, Греції, Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії. Останніми містами, де відкриються відділення «Нової пошти» у 2024 році, будуть Стокгольм і Осло у вересні 2024 року.

Графік відкриття нових відділень «Нової пошти» у Європі

Якщо усі відкриття вдасться реалізувати, то «Нова пошта» матиме свої представництва у 24 країнах Європи. Наразі відділення «Нової пошти» працюють в Молдові, Польщі, Литві, Чехії, Румунії та Німеччині.