Груші люблять сонячні ділянки, відкриті з усіх боків, але захищені від сильних вітрів

Разом із яблунями, вишнями та сливами груша стабільно входить до трійки найчастіше висаджуваних дерев. Хоча вона не надто вимоглива у догляді, багато садівників стикаються з тим, що дерево не цвіте або не дає плодів. «Яскрава клумба» пише про основні причини таких проблем і пояснює, що потрібно зробити, аби щороку збирати гарний урожай.

Вибір правильного сорту та перевірених саджанців

Щоб придбати саджанець, варто звернутися до надійного розплідника або спеціалізованого магазину. Багато старих сортів груш починають плодоносити лише через 5-10 років після посадки. Щоб пришвидшити появу врожаю, варто обирати щеплені саджанці, які здатні давати плоди вже на 3-4 рік. Щеплена груша має більш компактну крону, яку легше обрізати та з якої зручніше збирати плоди.

Уникайте покупок на стихійних ринках. Часто там продають дикі сіянці без щеплення, їх легко сплутати зі справжнім сортовим саджанцем. Такі дерева можуть рости десятиліттями без плодів або давати мілкі, тверді й гіркі груші.

Груша потребує пари

Багато сортів груш погано плодоносять через відсутність запилення. Щоб отримати зав’язь, поряд мають рости хоча б два різні сорти, які цвітуть одночасно. Наприклад, два ранні або два середньоранні сорти. Це гарантує ефективне перехресне запилення й підвищує врожайність.

Виберіть вдале місце для посадки

Груші люблять сонячні ділянки, відкриті з усіх боків, але захищені від сильних вітрів. У затінку дерево буде рости, але плоди не дасть. Важливо також уникати місць, де затримується вода або високо залягають ґрунтові води – зайва волога шкідлива для кореневої системи.

Посадка – основа всього

Правильне розміщення саджанця в ґрунті критично важливе. Коренева шийка (місце переходу стовбура в корінь) має бути на рівні ґрунту. Якщо її заглибити – дерево буде пригніченим, якщо підняти – коріння може підмерзати.

Якщо саджанець заглиблений, то обережно відгрібайте землю від стовбура. Якщо шийка оголена – досипте ґрунту по колу.

Годуйте дерево

Груша потребує більше поживних речовин, ніж яблуня. Без регулярного підживлення вона або перестає плодоносити, або робить це періодично. Навесні вносьте комплексні добрива, влітку – калій і фосфор, а восени – лише безазотні суміші. Це допоможе дереву краще підготуватись до зими та зберегти плодові бруньки.

Захист від шкідників

Навіть найкращий догляд не допоможе, якщо дерево страждає від шкідників. Яблуневий квіткоїд та плодожерка можуть знищити майбутній урожай ще на етапі цвітіння. Регулярна обробка спеціальними препаратами – обов’язкова.