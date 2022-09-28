М'ясо, тушковане з овочами, має безліч варіантів та назв. Усі ці страви об’єднує те, що в процесі тривалого приготування м’ясо просочується смаком та ароматом овочів, а овочі виходять м'якими, насиченими м'ясними соками.

Інгредієнти (на 4 порції):

яловичина 800 гр.

картопля 500 г

перець болгарський солодкий 300 гр. (3-5 шт)

морква 100 гр. (1 шт)

помідори 200 гр. (2-3 шт)

цибуля ріпчаста 100 гр. (1-2 шт)

часник 3-4 зубчики

перець чилі свіжий за смаком та бажанням

олія 50 мл

паприка мелена, перець червоний гострий мелений, перець чорний мелений, сіль за смаком

Можна додавати інші овочі за смаком (фото Depositphotos)

Цибулю почистити та дрібно нарізати. Розігріти сковороду з олією, пасерувати цибулю 3-4 хвилини, до прозорості. Додати паприку та червоний мелений перець. Перемішати.

М'ясо вимити та обсушити паперовим рушником. Нарізати м'ясо великими шматками та покласти до цибулі. Обсмажити разом на великому вогні 2-3 хвилини. Зменшити вогонь та тушкуйте м'ясо з цибулею під кришкою приблизно 1 годину.

Моркву та солодкий перець почистити. Нарізати моркву кружальцями, а солодкий перець – кубиками. З помідорів зняти шкірку (для цього їх потрібно на пару хвилин занурити в окріп) та нарізати кубиками. Часник почистити та нарізати пластинами. Перець чилі очистити від насіння та нарізати смужками.

Додайте до м'яса моркву, солодкий перець, помідори, часник та чилі. Посолити та поперчити. Тушкувати під покришкою ще 10-15 хвилин.

Потрібно слідкуйте за рідиною в процесі тушкування, якщо вона випарується у процесі приготування, потрібно підлити воду.

Страву дуже зручно готувати у мультиварці (фото Depositphotos)

Картоплю почистити, помити, нарізати великими кубиками та додати до м'яса та овочів. Готувати під покришкою 15-20 хвилин, до готовності. Подавати зі свіжою зеленню.

Гуляш можна приготувати у мультиварці. Спочатку м’ясо та цибулю потрібно обсмажити. Потім покласти усі овочі та готувати на режимі «Тушкування» 2-3 години, залежно від моделі. Перевагою є те, що можна не пильнувати за кількістю рідини та усім іншим.

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