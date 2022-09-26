Мінестроне – одна із найпопулярніших страв італійської кухні, яка готується у будь-якому регіоні країни. Але цей овочевий суп без проблем адаптується до наших реалій. Ми вже говорили про його зимовий варіант, а зараз велика кількість свіжих овочів дозволяє приготувати класичний мінестроне. Хоча про класику можна говорити досить умовно, адже у справу йдуть ті продукти, які є в хаті.

Інгредієнти (на 4 порції):

вода 1 л

цвітна капуста 400 гр.

помідори 300 гр.

картопля 300 гр.

гарбуз 200 гр.

квасоля (краще біла, може бути консервована) 200 гр,

зелений горошок свіжий чи заморожений 200 гр.; порей (біла частина) 100 гр.

шпондер 100 гр.

кабачки 100 гр.

морква 100 гр.

селера (стебла) 50 гр.

олія 50 мл.

розмарин, петрушка, чорний перець мелений, сіль

часник 2 зубчики

Цей суп має нескінченну кількість варіантів (фото ZAXID.ET)

Квасолю замочити на пару годин або на ніч (з консервованою не потрібно нічого робити). Гарбуз почистити, видалити насіння та волокнисту м'якоть. Картоплю почистити. Нарізати на кубики картоплю, гарбуз та кабачок. Цвітну капусту розділити на суцвіття. Білу частину цибулі-порею нарізати тонкими кільцями, а шпондер – кубиками. З помідорів зняти шкірку (для цього їх потрібно на кілька хвилин занурити в окріп) та дрібно нарізати. Моркву почистити та нарізати якомога дрібніше (можна натерти), стебло селери нарізати тонкими кільцями.

У каструлі з антипригарним покриттям та грубим дном обсмажуємо на олії (краще оливковій) шпондер. Як тільки він почне танути, додати розмарин, моркву та селеру. Смажити протягом 7-8 хвилин. Потрібно постійно мішати овочі, щоб вони не пригоріли. Додати роздавлений часник та порей. Додати воду (приблизно 50 мл) та тушкувати на повільному вогні приблизно 10 хвилин.

Далі йдуть гарбуз та квасоля (якщо вона вже не дуже юна, то можна її попередньо окремо зварити, також прекрасно пасуватиме консервована квасоля). Варити на помірному вогні ще 10 хвилин, періодично помішуючи. Далі йдуть картопля, цвітна капуста, кабачки, сіль та перець. Отриману овочеву суміш варити приблизно 5-6 хвилин. Додати зелений горошок та помідори, залити рештою води, накрити покришкою. Варити мінестроні на помірному вогні приблизно 30 хвилин.

За кілька секунд до кінця додати зелень. Перед подачею додати трохи олії (краще оливкової) та посипати пармезаном.

Найсмачнішим цей суп буває на другий день, тож варто збільшити його кількість.

Склад супу можна змінювати, додати, наприклад, броколі, капусту, шпинат, болгарський перець, або забрати те, що не смакує. Цей список можна продовжувати нескінченно.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»