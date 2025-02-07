Kalush Orchestra відреагував на скандал, але так і не пояснив, чому відмовився поширити цей збір на дрон

Переможець «Євробачення-2022» український гурт Kalush Orchestra потрапив у скандал зі збором для Збройних Сил України. Гурт відмовився поширити збір на дрон, пояснивши, що не публікує збори на зброю.

5 лютого блогерка Аліна Солнцева на своїй сторінці в Instagram опублікувала збір на дрон «Дзиґа» для українських захисників. У межах збору вона запропонувала розіграти гітару з автографами Kalush Orchestra, яку купила у музикантів під час аукціону у Валенсії. Блогерка звернулась до гуру з проханням підтримати збір.

Пізніше вона опублікувала скріншот із листуванням із Kalush Orchestra, в якому зазначалося, що гурт не публікує та не поширює про збори на зброю.

«На жаль, ми не можемо зробити репост. При наступному зборі не на зброю ми обов’язково поширимо його у сторіс», – йшлося у відповіді Kalush Orchestra.

Це повідомлення викликало обурення у соцмережах, зокрема й серед артистів. Наприклад, музиканти Аміл та Раміл Насірови із гурту Курган і Agregat поширили цей збір на своїх сторінках у Instagram та засудили позицію переможців «Євробачення», зазначивши, що саме завдяки українським воїнам артисти взагалі можуть зараз заробляти гроші.

«Ми, Kalush Orchestra, заробляємо гроші на українцях, але не допоможемо їм навіть репостом! Бо дрон – це зброя, яка захищає українську націю від знищення. Моя думка: чомусь взагалі не здивований», — написав у сторіс Аміл Насіров.

Після розголосу на публічний скандал відреагував і Kalush Orchestra. Гурт опублікував офіційну позицію, в якій повідомили, за три роки зібрали для Сил оборони близько 80 млн грн.

«Вчора ми отримали багато негативу стосовно питання “чи донатимо ми?”. (Спойлер: так ≈ 80млн+ грн за три останні роки ми акумулювали для Сил оборони України (СОУ), серед яких були і власні кошти. По-перше, хочемо принести свої вибачення. Нам справді шкода, що наші слова і комунікація принесли стільки негативу», – йдеться в повідомленні.

Гурт додав, що після «Євробачення» разом із Благодійним фондом Сергія Притули продали панаму і переможний кубок, а 40 млн грн від розіграшу спрямували на закупівлю БпЛА PD-2. Також музиканти нагадали й інші збори для військових та цивільних, в яких брали участь.

При цьому, гурт так і не пояснив, чому не підтримав саме цей збір на дрон «Дзиґа» й не обґрунтував, чому причиною відмовив у повідомленні Аліні Солнцевій вказав, що не поширює збори на зброю.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra виграв на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022» з піснею Stefania.