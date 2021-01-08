Харківська компанія «Біолік» звернулася до міністерства охорони здоров’я з проханням дозволити їй продавати в Україні російську вакцину від коронавірусу «Спутнік V», повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, 6 січня харківська компанія «Біолік» подала заявку до Державного експертного центру МОЗ на дозвіл продавати в Україні російську вакцину. Але крім цього, за словами міністра, компанія ще повинна подати реєстраційну форму, а також досьє, в якому має бути чітко доведена безпечність препарату та показані результати трьох фаз клінічних випробувань. І лише після отримання цієї інформації можна буде говорити про можливість продавати в Україні російську вакцину від коронавірусу, наголосив голова МОЗ.

При цьому він висловив упевненість, що Україна здатна забезпечити себе вакциною від Covid-19 від провідних світових виробників, які подають заявки відкрито і якісно, «не влаштовуючи інформаційну війну».

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Україна домовилася про закупівлю понад 9 млн доз китайської вакцини від коронавірусу виробництва компанії Sinovac. Одна доза китайської вакцини від коронавірусу коштуватиме Україні 504 грн, але для населення щеплення буде безкоштовним. Крім того, Україна отримає вакцину від коронавірусу в hрамках механізму зі справедливого доступу до вакцин від коронавірусу COVAX. Наразі відомо, що COVAX виділить 8 млн доз вакцини для щеплення 4 млн українців. Однак, як повідомляв раніше заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, наразі ведуться перемовини з COVAX про виділення Україні 16 млн доз вакцини від коронавірусу.

Вакцину «Спутнік V» зареєстрували і почали випускати у Росії влітку 2020 року. Влада цієї країни заявляла, що Росія стала першою країною світу, яка змогла виготовити вакцину від Covid-19. Наразі жодна інша країна цю вакцину не реєструвала. Проте у Росії почали масову вакцинацію попри те, що вакцина ще не пройшла усіх клінічних випробувань.

Також відомі випадки, коли після щеплення цією вакциною люди все одно інфікувалися коронавірусом. Крім того, відсутні детальні наукові дослідження вакцини від незалежних фахівців, тоді як розробники «Спутнік V» заявляють про її ефекттивність у понад 90% випадків.