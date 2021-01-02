Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заперечив можливість використання російської вакцини від коронавірусу в Україні. Він уточнив, що Україна використовуватиме лише вакцини, які успішно пройшли третю фазу клінічних випробувань, а російська вакцина «Спутник V» пройде цю фазу лише у грудні 2021 року.

«Україна використовуватиме лише ті вакцини проти Covid-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень. Тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності. Сьогодні вже є вакцини проти Covid-19 дозволені до використання за спеціальними процедурами. Україна прийняла рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою», – повідомив Віктор Ляшко.

Він також уточнив, що закінчення третьої фази клінічних досліджень вакцини «Спутник V» лише заплановано на грудень 2021 року.

Додамо, що сьогодні лідер проросійської партії ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що харківська фармацевтична компанія «Біолік» звернулася до МОЗ із запитом про державну реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу. І судячи з усього, заява Віктора Ляшка є публічною відповіддю Віктору Медведчуку про реєстрацію вакцини «Спутник V».

Зазначимо, МОЗ розробило детальний план щеплення від коронавірусу, який передбачає, що перший етап вакцинації розпочнеться у січні-квітні 2021 року і охопить людей із найвищим ризик інфікування. Усього ж впродовж 2021–2022 років від коронавірусу в Україні плануєть вакцинувати щонайменше 50% населення.