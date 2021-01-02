На початку війни Олександра Тарасова стала виконавчою директоркою фонду допомоги армії «Крила фенікса», а потім працювала у фонді «Повернись живим»

У суботу, 2 січня, від ускладнень коронавірусу померла відома волонтерка Олександра Тарасова. Про її смерть повідомили екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука та колеги волонтерки.

«Після хвороби пішла з життя чудова людина Саша Тарасова. Спочатку – волонтер в «Крилах Феніксу». Потім – робота з ветеранами в Мінсоцполітики. Саша відрізнялась своєю безкомпромісністю у відстоюванні інтересів наших захисників», – написав Георгій Тука.

Волонтерка Лілія Блохіна уточнила, що Олександра Тарасова померла від ускладнень коронавірусу.

Відомо, що хвороба протікала дуже важко, і Олександра Тарасова перебувала у лікарні на апараті штучної вентиляції легень.

Олександра Тарасова із квітня 2015 року до березня 2018 очолювала Управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Міністерства соціальної політики. До того часу працювала солісткою в Національній опері України.

У 2014 році вона стала виконавчою директоркою фонду допомоги армії «Крила фенікса», з якого перейшла на посаду голови правління фонду «Повернись живим».