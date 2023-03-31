Митники вилучили у водія позашляховика понад 10 тис. доларів

Закарпатські митники затримали 46-річного підприємця із Харкова на Toyota Land Cruiser, який віз із Угорщини 20 тис. доларів готівкою у дорожніх сумках. Під час перевірки чоловік запевняв, що не перевозить нічого цінного. Коли митники виявили велику суму готівки, сказав, що не задекларував гроші через розгубленість. Частину коштів у харків'янина вилучили.

Як у п'ятницю, 31 березня, повідомила прес-служба Закарпатської митниці, інцидент стався на пункті пропуску «Вилок» на українсько-угорському кордоні. У водія Toyota Land Cruiser виявили 20 тис. доларів готівки, схованої у дорожніх сумках.

«Водій позашляховика усно заперечив про наявність у нього будь-яких товарів в обсягах, що підлягають обов’язковому декларуванню. При огляді дорожніх сумок харків’янина, в одній із них і була виявлена іноземна валюта у загальній кількості 20 тис. доларів», – йдеться у повідомленні.

Митникам чоловік пояснив, що не задекларував готівку через розгублений стан. У прес-службі нагадують, що без декларації можна ввозити в Україну не більше 10 тис. євро готівкою. Відтак, у 46-річного підприємця вилучили 10,9 тис. доларів. На чоловіка склали протокол за порушення митних правил.