Американський телеканал та стрімінговий сервіс HBO оголосив, що у сезоні 2024/2025 випустить серіали-приквели до фільмів «Дюна», «Воно», а також серіал «Лицар семи королівств», спін-офф знаменитої «Гри престолів», повідомляє Variety.

Але і цими хітами сезон не вичерпується. Стримінговий випустив тизер, у якому показав наймасштабніші проєкти, які вийдуть у 2024-2025 роках. Зокрема, телеканал готує як повністю нові серіали, так і наступні сезони своїх хітів. У новому телесезоні вийдуть приквели або сиквели серіалів та фільмів.

Так, 19 вересня 2024 року відбудеться премʼєра серіалу «Пінгвін». Це спін-офф фільму «Бетмен», який розповість про відомого найвідоміших лиходія. Також вийде серіал «Дюна: Пророцтво», приквел саги «Дюна» Дені Вільнева.

Також готується п’ятий сезон «Гарлі Квінн» та третій сезон сатири «Білий лотос», події якого розгортатимуться в Таїланді. У новому сезоні покажуть приквел фільму жахів «Воно», який називатиметься «Ласкаво просимо до Деррі». HBO готує анонсований спін-офф «Гри престолів» «Лицар Семи королівств». У новому телесезоні вийде продовження постапокаліптичного серіалу за мотивами відеогри The Last of Us «Останні з нас» (на головному фото). Ще НВО оголосив про третій сезон продовження культового серіалу «Секс і місто», який називається «І просто так...».