Хашим Сафі ад-Дін був один із засновників «Хезболли»

«Хезболла» призначила нового ватажка угрупування, ним став Хашим Сафі ад-Дін, який раніше очолював виконавчу раду. Про це 29 вересня повідомляли в Al-Arabia.

Обрання нового ватажка відбулося на раді організації у неділю, 29 вересня. Як зазначають у ЗМІ, він був найбільш ймовірним наступником Насралли, адже є його двоюрідним братом та був одним із засновників організації в 1982 році. В 1994 році став президентом виконавчої ради, однак за час діяльності не був публічним.

Організація «Хезболла»: що відомо

«Хезболла» є шиїтською мусульманською організацією, яка контролює найпотужніші збройні сили Лівану. Західні країни, а також Ізраїль, арабські країни Перської затоки та Ліга арабських держав визнали її терористичною організацією. Раніше Насралла стверджував, що вона має 100 тис. бійців, незалежні експерти називають цифру від 20 тис. до 50 тис.

Відзначимо, що станом на вересень 2024 року ізраїльській армії вдалося ліквідувати майже все керівництво організації. Зокрема, 24 вересня заявили про ліквідацію командира Ракетних сил «Хезболли» Ібрагіма Мухаммада Кубаїсі.

27 вересня ЦАХАЛ завдавав ударів по командуванню «Хезболли», внаслідок яких загинули лідер «Хезболли» Хасан Насралл та його заступник Алі Каркі.

29 вересня «Хезболла» підтвердила загибель голови своєї Служби контррозвідки Набіля Каука.