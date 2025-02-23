Що таке хибна вагітність у собак: симптоми та лікування
Для кожного власника важливо, щоб його улюбленець був здоровим, активним і щасливим. Проте не всі проблеми зі здоров’ям у домашніх тварин пов’язані з паразитами чи нестачею поживних речовин. Деякі захворювання виникають через емоційні фактори та гормональні порушення. Master Zoo розповідає, що однією з таких проблем є хибна вагітність, що нерідко зустрічається у собак.
Що таке хибна вагітність?
Хибна вагітність – стан, для якого характерні ознаки вагітності у не вагітної собаки. Через ряд причин у самки, яка не виношує потомство, відбувається гормональна перебудова, вона психологічно готується стати матір'ю, тіло також демонструє ознаки вагітності. Простіше кажучи, собака відчуває, що вагітна, виглядає, як вагітна і почувається вагітною.
Симптоматика хибної вагітності буває різною, як і причини, чому вона виникає. Позбутися ризику хибної вагітності допоможе стерилізація собаки. Але якщо стерилізація з якоїсь причини неможлива, або симптоми хибної вагітності вже з'явилися, то є інші способи допомогти собаці та полегшити її стан.
Причини хибної вагітності у собак
Під час хибної вагітності собака відчуває всі схожі відчуття, але плід всередині неї відсутній. Це позначається на її поведінці, самопочутті та навіть на фізіологічному стані. При хибній вагітності у собаки навіть відбуваються перейми, але щенят немає, і це також позначається на поведінці тварини.
Найчастіша причина – гормональні порушення, які збивають статевий цикл собаки.
Якщо вірити статистиці, майже половина нестерилізованих собак хоч раз у житті відчуває хибну вагітність. Після однієї хибної вагітності, шанси повторення проблеми підвищуються.
Найчастіше хибну вагітність провокують такі ситуації та стани:
- Вдома вже є самка, яка чекає на потомство, причому не обов'язково такого ж виду, відреагувати собака може і на кішку.
- Після в'язки запліднення відбулося, але ембріони з якоїсь причини загинули.
- Стерильна в'язка, коли одна з тварин стерилізована.
- У собаки нестабільна психіка.
- Гормональний збій.
- Сильний материнський інстинкт у розв'язаної самки.
- Реакція на щенят іншого собаки.
- Дисфункція яєчників або новоутворення у мозку.
Передбачити заздалегідь, чи схильна ваша собака до хибної вагітності, неможливо. Стан може виявитися раптово у зрілому віці.
Симптоми хибної вагітності
Перші симптоми з’являються на 5-8 тижні після закінчення тічки. Організм сприймає хибну вагітність, як справжню і починає готуватися до пологів.
Фізіологічні симптоми:
- Втрата апетиту, з'являються ознаки токсикозу.
- Набрякає петля, з неї з'являються світло-коричневі, каламутні білі або прозорі виділення.
- Набухають молочні залози та соски, з'являється молозиво, а потім і молоко – від пари крапель до повноцінної лактації.
- Збільшується живіт, ніби всередині є щенята.
- «Фальшиві» пологи: у собаки відбуваються болючі сутички.
Поведінкові зміни:
- Тривожність і дратівливість: собака нервує при гучних звуках, появі інших тварин чи людей.
- Гніздування: собака тягає підстилку по будинку, забивається в затишний куточок.
- Виявляє материнський інстинкт до іграшок, може виявляти агресію при спробі їх відібрати.
Ступінь прояву цих симптомів різна у кожної собаки. Не обов'язково буде присутня кожна психологічна ознака.
Як відрізнити хибну вагітність від справжньої
Відрізнити хибну вагітність від справжньої складно, але слід звернути увагу, якщо:
- Собака стерилізована або не було в’язки.
- Собака не контактувала з іншими псами на прогулянці.
- Раніше у неї вже була хибна вагітність.
Якщо ви підозрюєте у собаки хибну вагітність, варто звернутись до ветеринара.