Передбачити заздалегідь, чи схильна ваша собака до хибної вагітності, неможливо

Для кожного власника важливо, щоб його улюбленець був здоровим, активним і щасливим. Проте не всі проблеми зі здоров’ям у домашніх тварин пов’язані з паразитами чи нестачею поживних речовин. Деякі захворювання виникають через емоційні фактори та гормональні порушення. Master Zoo розповідає, що однією з таких проблем є хибна вагітність, що нерідко зустрічається у собак.

Що таке хибна вагітність?

Хибна вагітність – стан, для якого характерні ознаки вагітності у не вагітної собаки. Через ряд причин у самки, яка не виношує потомство, відбувається гормональна перебудова, вона психологічно готується стати матір'ю, тіло також демонструє ознаки вагітності. Простіше кажучи, собака відчуває, що вагітна, виглядає, як вагітна і почувається вагітною.

Симптоматика хибної вагітності буває різною, як і причини, чому вона виникає. Позбутися ризику хибної вагітності допоможе стерилізація собаки. Але якщо стерилізація з якоїсь причини неможлива, або симптоми хибної вагітності вже з'явилися, то є інші способи допомогти собаці та полегшити її стан.

Причини хибної вагітності у собак

Під час хибної вагітності собака відчуває всі схожі відчуття, але плід всередині неї відсутній. Це позначається на її поведінці, самопочутті та навіть на фізіологічному стані. При хибній вагітності у собаки навіть відбуваються перейми, але щенят немає, і це також позначається на поведінці тварини.

Найчастіша причина – гормональні порушення, які збивають статевий цикл собаки.

Якщо вірити статистиці, майже половина нестерилізованих собак хоч раз у житті відчуває хибну вагітність. Після однієї хибної вагітності, шанси повторення проблеми підвищуються.

Найчастіше хибну вагітність провокують такі ситуації та стани:

Вдома вже є самка, яка чекає на потомство, причому не обов'язково такого ж виду, відреагувати собака може і на кішку. Після в'язки запліднення відбулося, але ембріони з якоїсь причини загинули. Стерильна в'язка, коли одна з тварин стерилізована. У собаки нестабільна психіка. Гормональний збій. Сильний материнський інстинкт у розв'язаної самки. Реакція на щенят іншого собаки. Дисфункція яєчників або новоутворення у мозку.

Передбачити заздалегідь, чи схильна ваша собака до хибної вагітності, неможливо. Стан може виявитися раптово у зрілому віці.

Симптоми хибної вагітності

Перші симптоми з’являються на 5-8 тижні після закінчення тічки. Організм сприймає хибну вагітність, як справжню і починає готуватися до пологів.

Фізіологічні симптоми:

Втрата апетиту, з'являються ознаки токсикозу. Набрякає петля, з неї з'являються світло-коричневі, каламутні білі або прозорі виділення. Набухають молочні залози та соски, з'являється молозиво, а потім і молоко – від пари крапель до повноцінної лактації. Збільшується живіт, ніби всередині є щенята. «Фальшиві» пологи: у собаки відбуваються болючі сутички.

Поведінкові зміни:

Тривожність і дратівливість: собака нервує при гучних звуках, появі інших тварин чи людей. Гніздування: собака тягає підстилку по будинку, забивається в затишний куточок. Виявляє материнський інстинкт до іграшок, може виявляти агресію при спробі їх відібрати.

Ступінь прояву цих симптомів різна у кожної собаки. Не обов'язково буде присутня кожна психологічна ознака.

Як відрізнити хибну вагітність від справжньої

Відрізнити хибну вагітність від справжньої складно, але слід звернути увагу, якщо:

Собака стерилізована або не було в’язки. Собака не контактувала з іншими псами на прогулянці. Раніше у неї вже була хибна вагітність.

Якщо ви підозрюєте у собаки хибну вагітність, варто звернутись до ветеринара.