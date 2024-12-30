Дівчинка з лікарні вже повернулася додому

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая понад пів року боролися за життя 8-річної дінчинки, в якої діагностували злоякісну пухлину підшлункової залози. Це захворювання зустрічається в однієї дитини на мільйон. Сигналом про рідкісну злоякісну пухлину був свербіж долонь.

У 8-річної Яни з Вінниці спершу почали дуже свербіти долоні. Свербіж був настільки сильний, що дівчинка для полегшення свербіжу використовувала щітку. За якийсь час у Яни пожовтіли очі. Тоді батьки негайно звернулись до районної лікарні. Звідти, з підозрою на пухлину підшлункової залози, дівчинку скерували до Вінниці, де медики підтвердили: у дівчинки – новоутвір голівки підшлункової залози, повідомили у львівській лікарні.

Пухлина збільшувалася і стискала жовчні протоки дитини. Жовч не відходила, накопичувалася в організмі і дівчинка пожовтіла. Окрім того, трималася висока температура, яка дуже виснажувала дитину.

За порятунком родину терміново скерували до Львова, в лікарню св. Миколая. Спеціалісти дообстежили Яну і побачили: пухлина розрослася вже до 10 см, а це – розмір кулака. Лікарі поставили у жовчні протоки 5-міліметрову трубку, по якій жовч витікала в кишківник. І дівчинці стало легше. Дівчинці зробили біопсію, аби дізнатися, який це новоутвір: доброякісний чи злоякісний. Результат вразив навіть лікарів. Це була панкреатобластома – злоякісна і агресивна пухлина, яка вкрай рідко зустрічається. І один з її симптомів – це свербіж долонь.

«До лікування Яни ми залучили колегу з лікарні св. Пантелеймона, досвідченого хірурга Юрія Шаварова, який оперує дорослих пацієнтів із раком підшлункової залози. Але перед тим як видалити пухлину, ми мали спершу зменшити її розмір. Дитячі онкологи призначили дівчинці хіміотерапію: 7 блоків за 7 місяців. Вона подіяла. Розмір пухлини вдалося зменшити з 10 до 2 см. І тільки після цього ми провели оперативне втручання», – каже хірург, медичний директор лікарні Олександр Калінчук.

Операція тривала чотири години. Під час оперативного втручання спеціалісти повністю видалили пухлину, а також частину жовчних протоків і дванадцятипалої кишки. А тоді провели реконструктивний етап втручання: зшили підшлункову дитини із кишківником, шлунком та жовчними протоками. Попри часткове видалення останніх, їхню функцію вдалося повністю зберегти. Операція пройшла успішно. Дівчинку з лікарні вже виписали додому.