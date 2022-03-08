Попри війну, у столичному "Охматдиті" продовжують рятувати життя важкохворих дітей

Попри війну, постійні обстріли і авіаудари, лікарі столичного «Охматдиту» продовжують рятувати життя важкохворих дітей. Нині хірурги цієї лікарні провели надскладну операцію дівчинці, серце якої билося назовні, повідомило 8 березня МОЗ України.

Як пояснили дитячі кардіохірурги, це є вроджена вада і оперують таку дитину відразу після народження, аби запобігти потраплянню інфекції.

Відтепер маленька пацієнтка почувається добре, може дихати самостійно, бо її грудна клітина вже закрита. Загрози для життя маленької пацієнтки вже нема. За прогнозами лікарів, якщо реабілітація пройде за планом, за кілька тижнів мама зможе забрати дівчинку з лікарні.

У МОЗ також повідомили, що через воєнні дії у відділенні дитячої кардіології «Охматдиту» чимало операцій на серці було відкладено.

Нагадаємо, 6 березня у столиці над дитячою лікарнею українська ППО збила російську крилату ракету. На щастя, діти і медперсонал був в укритті і ніхто не постраждав.Внаслідок обстрілу пошкодження отримав дев'ятий поверх найбільшої в Україні дитячої лікарні.