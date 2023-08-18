Ось таку небезпечну знахідку хірурги дістали з тіла бійця

Хірурги одного з прифоронтових шпиталів під час дообстеження виявили у тілі захисника стороннє тіло, контури якого нагадували хвостик міни. У шпиталь відразу викликали саперів, повідомило 18 серпня командування медичних сил Збройних сил України.

Цю небезпечну знахудку у тілі бійця виявили під час рентгену

«На місце було викликано бригаду саперів, які після дослідження засвідчили, що сторонній предмет можна видалити безпечно», – сказано у повідомленні.

Хірурги провели оперативне втручання, під час якого і дістали з тіла захисника хвостик міни. Зараз самопочуття пацієнта стабільне, його готують до медичної евакуації та реабілітації.

Уламки мін, снарядів, кулі, інші сторонні предмети під час операцій поранених захисників військові і цивільні хірурги. кардіохірурги дістають доволі часто. Скажімо, хмельницькі кардіохірруги видалили уламок міни з серця 37-річного військового, а лікарі стабілізаційного пункту поблизу передової виявили у щелепі пораненого бійця замість зубів кулю.