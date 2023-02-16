Складну операцію провели на відкритому серці, яке продовжувало битися під час втручання

Кардіохірурги хмельницького серцево-судинного центру видалили з серця військового уламок міни. Складну операцію команда спеціалістів виконувала на відкритому серці, яке продовжувало битись. Відомо, що наразі з 37-річним пацієнтом все добре, його вже перевели на реабілітацію у військовий шпиталь.

Про успішно виконану операцію повідомила прес-служба Хмельницького серцево-судинного центру в четвер, 16 лютого. Зазначається, що 37-річний мешканець Тернопільщини під час бойових дій на Дніпропетровщині отримав мінно-вибухові поранення. Серед іншого виявили металевий уламок діаметром більше 1 см в ділянці серця.

Військові медики, надавши необхідну допомогу, цей уламок рекомендували видаляти у спеціалізованому закладі. Відтак пацієнт поступив у відділення кардіохірургії серцево-судинного центру. Під час обстежень фахівці встановили точне місцезнаходження осколка – у товщі міокарда правого шлуночка.

«Провівши складну операцію на відкритому серці, яке продовжувало битися під час втручання, операційній бригаді у складі кардіохірурга Андрій Кланца та Валерія Сухарєва, асистентки Ангеліни Гаврілової, лікаря-анестезіолога Михайла Ільницького, операційної медсестри Ольги Драч вдалося успішно видалити металевий уламок з серцевого м’яза та виконати реконструктивне втручання», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що з пацієнтом все добре, його вже перевели у військовий шпиталь для реабілітації. Про чоловіка відомо, що він 1985 року народження, уродженець Тернопільщини.